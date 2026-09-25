Επίδομα έως 500 ευρώ στους πυροσβέστες

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το επίδομα διοίκησης στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Το ποσό κυμαίνεται από 80 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη θέση, τις αρμοδιότητες και τον βαθμό διοικητικής ευθύνης.

Την απόφαση υπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα αφορά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που ασκούν καθήκοντα διοίκησης σε κεντρικές, περιφερειακές και ειδικές υπηρεσίες.

Δεν προβλέπεται το ίδιο ποσό για όλους. Η μηνιαία ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με τη θέση που κατέχει κάθε στέλεχος, το εύρος των αρμοδιοτήτων του και το επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνει.

Αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025

Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι η αναδρομική ισχύς της. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2025, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν και τα ποσά που αντιστοιχούν στο διάστημα από τότε και μετά.

Η ρύθμιση συνδέει την οικονομική ενίσχυση με τις αυξημένες απαιτήσεις των θέσεων διοίκησης, συντονισμού και εποπτείας στις πυροσβεστικές υπηρεσίες.