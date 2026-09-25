Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε σχολείο- Στο νοσοκομείο μαθητής

Σοκ προκάλεσε ο τραυματισμός 16χρονου μαθητή στην Πάτρα. Ο μαθητής έσπασε τζάμι και βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Σήμερα το πρωί σε ΕΠΑΛ στην Πάτρα, εκτιλύχθηκε άγριο επεισόδιο μεταξύ μαθητών.Το περιστατικό συνέβη στο προαύλιο του σχολείου, όπου δύο μαθητές φέρεται να ενεπλάκησαν σε καβγά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένας από τους δύο, ηλικίας 16 ετών, έσπασε με το χέρι του ένα τζάμι και τραυματίστηκε.

Μετά τον τραυματισμό του ανήλικου, το σχολείο κάλεσε το ΕΚΑΒ. Όταν έφτασε στο σχολείο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Κραμανδάνειο Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του τραύματος στο χέρι του.

Παράλληλα, αστυνομικοί βρέθηκαν στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας και ερευνούν όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν μεταξύ των μαθητών.

Η Αρχές διεξάγουν έρευνα και θα κρίνουν εάν συντρέχουν λόγοι για τον σχηματισμό δικογραφίας.