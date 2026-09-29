Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν ληστεία και έξι κλοπές

Στην εξιχνίαση μίας ληστείας και έξι κλοπών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.

Οι πράξεις σημειώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2026, σε περιοχές της Τούμπας και της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν

Σε βάρος των έξι ατόμων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες για μία ληστεία σε οικία, δύο κλοπές από καταστήματα και τέσσερις κλοπές από φαρμακεία. Η λεία από τις συγκεκριμένες υποθέσεις περιλαμβάνει αντικείμενα και χρηματικά ποσά, συνολικής αξίας 36.200 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας συνέχισαν τις έρευνες για υποθέσεις που είχαν καταγραφεί σε προγενέστερο χρόνο, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών.

Στον Εισαγγελέα οι δικογραφίες

Η εξιχνίαση των συγκεκριμένων υποθέσεων εντάσσεται στις έρευνες των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε αδικήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Οι έξι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.