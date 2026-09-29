Αμοργός: Γαλλίδα τουρίστρια εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο

Γαλλίδα τουρίστρια εγκλωβίστηκε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο στην Αγία Άννα Αμοργού. Η γυναίκα κατέβηκε σε πλαγιά για να πάρει το σακάκι της, που είχε πέσει χαμηλότερα, όμως στη συνέχεια δεν μπορούσε να επιστρέψει με ασφάλεια. Για τον απεγκλωβισμό της κινητοποιήθηκε η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (ΕΔΟΚ), έπειτα από ενημέρωση της Αστυνομίας.

Η επιχείρηση της ΕΔΟΚ

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για την κατάσταση και ζήτησε τη συνδρομή της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων.

Μέλη της ΕΔΟΚ έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν επιχείρηση για την προσέγγιση της τουρίστριας. Με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια από το δύσβατο σημείο.

Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο

Μετά τον απεγκλωβισμό, η Γαλλίδα τουρίστρια μεταφέρθηκε σε σημείο από όπου μπορούσε να αποχωρήσει χωρίς κίνδυνο.

Η περιπέτειά της στην Αγία Άννα Αμοργού ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.