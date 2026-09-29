Η Βουλή «υιοθετεί» τον 9χρονο γιο του λιμενικού που πνίγηκε στο Παράλιο Άστρος

Ομόφωνα η Βουλή αποφάσισε να στηρίξει τον 9χρονο γιο του λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Παράλιο Άστρος.

Ο 53χρονος σημαιοφόρος του Λιμενικού πνίγηκε στις 21 Ιανουαρίου 2026, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στο λιμάνι.

Εκείνη την ώρα επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο Αραχωβίτης βρισκόταν μαζί με τη διοικήτρια της τοπικής Λιμενικής Αρχής, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που είχαν ληφθεί.

Η Ολομέλεια ενέκρινε την εισήγηση της Διάσκεψης των Προέδρων για την οικονομική στήριξη του παιδιού.

Η λεγόμενη «υιοθεσία» από τη Βουλή είναι συμβολική. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ κάθε χρόνο.

Η στήριξη μπορεί να συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον εκείνο σπουδάζει.

Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζει η Βουλή σε περιπτώσεις παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Αντίστοιχη διαδικασία οικονομικής στήριξης έχει δρομολογηθεί και για τα ανήλικα παιδιά των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του Phantom στην Τανάγρα.

Την απόφαση είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.