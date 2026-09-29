Πλατεία Αριστοτέλους: 4 συλλήψεις και 12 προσαγωγές

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, μετά από στοχευμένους αστυνομικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και το βράδυ. Οι έλεγχοι έγιναν στο κέντρο της πόλης, σε όλο τον άξονα και περιμετρικά της πλατείας Αριστοτέλους, από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

123 άτομα και 9 οχήματα στο μικροσκόπιο

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 123 άτομα και 9 οχήματα. Από τους ελέγχους, 12 άτομα προσήχθησαν στην Αστυνομία. Τέσσερα από αυτά συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Η στοχευμένη δράση εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, καθώς και για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν

Οι αστυνομικοί έλεγχοι δεν περιορίζονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, οι δράσεις θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.

Στο επίκεντρο παραμένουν η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και ο εντοπισμός ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.