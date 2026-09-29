Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη

Μειώθηκαν κατά 91% οι διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις – Το Medwatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ .Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα βρεθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, για τις οποίες υπήρξαν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες. «Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι «τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε».

Η απάντηση Πατούλη

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, δηλώνει ότι η παραπομπή του στην εθνική αρχή διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό.

Τονίζει ότι ο ίδιος ζήτησε τον πλήρη έλεγχο έτσι ώστε να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίηση του