Ιωάννινα: Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες

Τρεις ημεδαποί, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα για συμμετοχή σε δύο διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις που έκαναν τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα μέλος.

Οι δράστες έβαζαν στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους και προσπαθούσαν να τους αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Οι δύο διαφορετικές απάτες

Τα μέλη της πρώτης οργάνωσης τηλεφωνούσαν σε πολίτες και παρίσταναν συγγενείς που είχαν δήθεν εμπλακεί σε ατύχημα ή γιατρούς νοσοκομείων. Ζητούσαν άμεσα χρήματα για υποτιθέμενη χειρουργική επέμβαση.

Όταν δεν κατάφερναν να πείσουν τα θύματα, τηλεφωνούσαν ξανά παριστάνοντας τους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τους έλεγαν ότι γνώριζαν για την απόπειρα απάτης και τους ζητούσαν να αφήσουν χρήματα και τιμαλφή σε συγκεκριμένο σημείο, δήθεν ως δόλωμα για τη σύλληψη των δραστών.

Η δεύτερη οργάνωση εμφανιζόταν ως λογιστές. Τα μέλη της ζητούσαν από τα υποψήφια θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή από το σπίτι, ώστε να γίνει δήθεν έλεγχος και διασταύρωση περιουσιακών στοιχείων για να αποφευχθεί πρόστιμο από την εφορία.

Οι συλλήψεις και η λεία

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα μέλη που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» και πήγαιναν στα σπίτια των θυμάτων για να παραλάβουν τη λεία.

Μία γυναίκα ταυτοποιήθηκε για υπόθεση στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν φέρεται να παρέλαβε από ηλικιωμένη 850 ευρώ και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Συνελήφθη ενώ κατευθυνόταν σε σπίτι άλλης ηλικιωμένης, η οποία είχε πειστεί να παραδώσει 5.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ.

την κατοχή και στο σπίτι της βρέθηκαν 1.895 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό της.

Παράλληλα, δύο νεαροί άνδρες έφτασαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε σπίτι άνδρα για να παραλάβουν 3.500 ευρώ, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ο άνδρας αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε την Αστυνομία. Οι δύο προσπάθησαν να αποφύγουν τον έλεγχο, απωθώντας και χτυπώντας αστυνομικούς, αλλά συνελήφθησαν.

Ο οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και το όχημα, το οποίο είχαν παραλάβει από ημεδαπή συνεργό τους που έχει ταυτοποιηθεί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται.