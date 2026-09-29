Νέα Μάκρη: Συνέλαβαν 48χρονο με ταλέντο στις απάτες

Στη σύλληψη ενός 48χρονου στη Νέα Μάκρη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, έπειτα από πολυήμερη έρευνα. Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου και όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του πέντε καταδικαστικές αποφάσεις.

Οι αποφάσεις αυτές προέβλεπαν συνολική ποινή φυλάκισης 35 ετών και έξι μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Τα αδικήματα που φέρεται να διέπραξε ο άνδρας αφορούν απάτη, πλαστογραφά κατά συρροή, χρήση πλαστού εγγράφου κατά συρροή, ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις και ανυποταξία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης διέπραττε απάτες σε βάρος εταιρειών ενοικίασης οχημάτων, υποψήφιων αγοραστών αυτοκινήτων, ιδιοκτητών και ενδιαφερόμενων μισθωτών ακινήτων, καθώς και πολιτών με βεβαιωμένες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα.

Οι απάτες με ενοικιαζόμενα ΙΧ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 48χρονος φέρεται αρχικά να ενοικίαζε οχήματα καταβάλλοντας την προβλεπόμενη προκαταβολή, χωρίς όμως να τα επιστρέφει στις εταιρείες όταν έληγε η συμφωνημένη περίοδος μίσθωσης.

Στη συνέχεια, φέρεται να δημοσίευε αγγελίες για την πώληση των οχημάτων σε ιστοσελίδες αγοραπωλησίας αυτοκινήτων. Στη συνέχεια, όταν λάμβανε προκαταβολές από ενδιαφερόμενους αγοραστές, διέκοπτε την επικοινωνία χωρίς να πραγματοποιείται η μεταβίβαση.

Πλαστά στοιχεία για ακίνητα και προκαταβολές

Η έρευνα της αστυνομίας περιγράφει και δεύτερο τρόπο δράσης που αφορά ακίνητα. Ο 48χρονος φέρεται να εντόπιζε αγγελίες εκμίσθωσης και να προσεγγίζει τους ιδιοκτήτες ως υποψήφιος ενοικιαστής.

Για να λάβει τα κλειδιά, φέρεται να παρουσίαζε πλαστά αποδεικτικά τραπεζικής κατάθεσης, εμφανίζοντας ότι είχε ήδη καταβάλει την απαιτούμενη προκαταβολή. Όταν αποκτούσε πρόσβαση στο ακίνητο, φέρεται να το προσέφερε προς ενοικίαση σε άλλους ενδιαφερόμενους, εμφανιζόμενος ψευδώς ως ιδιοκτήτης.

Οι υποψήφιοι μισθωτές φέρεται να κατέβαλλαν προκαταβολές για κατοικίες, ενώ η επικοινωνία διακοπτόταν πριν ολοκληρωθεί η συμφωνημένη μίσθωση.

Η μέθοδος με τις τραπεζικές οφειλές

Στις περιπτώσεις πολιτών με βεβαιωμένες οφειλές προς τράπεζες, ο 48χρονος φέρεται να παρουσιαζόταν ως δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο “απατεώνας” διαβεβαίωνε τα πρόσωπα αυτά ότι είχε επιτύχει ρύθμιση και μείωση των οφειλών τους. Με επίκληση της υποτιθέμενης παροχής υπηρεσιών για τις «ρυθμίσεις χρεών», φέρεται να τους έπειθε να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο 48χρονος, που είχε «φάει» συνολικά 35 χρόνια φυλακή βάσει των πέντε καταδικαστικών αποφάσεων. Έχει οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.