Κέρκυρα: Χωρίς θέρμανση τα σχολεία νότια του νησιού

Δύσκολες συνθήκες επικρατούν σε σχολεία της νότιας Κέρκυρας, καθώς οι μαθητές δεν έχουν θέρμανση στον σχολικό χώρο, λόγω κακής συντήρησης στους λέβητες.

Εν αναμονή του χειμώνα η λύση του προβλήματος είναι επιτακτική, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να τονίζουν τις δύσκολες συνθήκες, υπό τις οποίες κάνουν μάθημα τα παιδιά.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα, μιλούν ο Αντώνης Κουρσάρης, Προεδρος Συλλόγου Εκπειδευτικών Πρ/Ασ Κέρκυρας για την ανησυχία των γονέων. Επίσης, ο Δημήτρης Μιχαήλ Πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Λευκίμμης αναφέρει ότι το συγκεκρμένο πρόβλημα είναι χρόνιο, καθώς υπάρχει στο σχολείο από το 2022.