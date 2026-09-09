Θεσσαλονίκη: Έκλεβε επανειλημμένα… παγωτά

Χειροπέδες σε έναν 40χρονο πέρασαν οι αρχές ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να κλέψει παγωτά από περίπτερο στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ο άνδρας αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου στο οποίο διατηρούνταν παγωτά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν ήταν η πρώτη φορά για τον άνδρα που επιχειρούσε κάτι τέτοιο. Η έρευνα αποκάλυψε πως ο ίδιος είχε διαρρήξει τον Ιούνιο το ίδιο ψυγείο, στο ίδιο περίπτερο και είχε αφαιρέσει παγωτά αξίας 600 ευρώ.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.