53χρονος έκρυβε μετανάστες στο πορτμπαγκαζ

Χειροπέδες σε έναν 53χρονο υπήκοο Ρουμανίας έβαλαν οι αστυνομικοί στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο Προφήτη. Ο άνδρας συνελήφθη, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του επτά παράτυπους μετανάστες. Οι δύο από αυτούς βρίσκονταν στριμωγμένοι στο πορτ παγκαζ.

Το όχημα είχε ξεκινήσει την πορεία του από την περιοχή του Έβρου. Μέσα στο ΙΧ επέβαιναν αλλοδαποί με καταγωγή από την Ερυθραία και το Ιράν. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Αμέσως μετά τη σύλληψη, σε βάρος του 53χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση. Ο συλληφθείς οδηγείται πλέον στον αρμόδιο εισαγγελέα για να απολογηθεί για τις πράξεις του.