Αθήνα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Αθήνα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6:30 το πρωί σε ισόγειο κτίριο επί της οδού Αλικαρνασσού. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν καταλυτική. Οι δυνάμεις έδρασαν ταχύτατα και σταμάτησαν τις φλόγες πριν αγγίξουν τα γειτονικά σπίτια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε την κλήση στις 6:30 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Πρώτος στόχος ήταν ο περιορισμός της πυρκαγιάς. Οι φλόγες απειλούσαν παρακείμενα κτίρια, όμως οι πυροσβέστες έστησαν αμέσως τείχος προστασίας. Κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά μέσα στην εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία και τελικά να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

Μετά την κατάσβεση, η σκυτάλη περνάει στις έρευνες. Στο σημείο αναλαμβάνει δράση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Οι ειδικοί της Πυροσβεστικής ερευνούν ήδη τον χώρο της ισόγειας κατοικίας. Συλλέγουν στοιχεία για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πρωινή πυρκαγιά.