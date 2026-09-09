Συνελήφθη 50χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (8/9/2027), από αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης, ένας 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας, περί ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, μετά από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ακατέργαστη κάνναβη, διαχωρισμένη σε 2 νάιλον σακουλάκια, συνολικού βάρους 284 γραμμαρίων,

– το χρηματικό ποσό των 3.490 ευρώ,

– συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Να σημειωθεί, ότι ο 50χρονος, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, για πα΄ραβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.