Συνελήφθη 50χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Συνελήφθη χθες (8/9/2027), από αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης, ένας 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας, περί ναρκωτικών.
Πιο αναλυτικά, μετά από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– ακατέργαστη κάνναβη, διαχωρισμένη σε 2 νάιλον σακουλάκια, συνολικού βάρους 284 γραμμαρίων,
– το χρηματικό ποσό των 3.490 ευρώ,
– συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Να σημειωθεί, ότι ο 50χρονος, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, για πα΄ραβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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