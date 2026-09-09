Καθαρίστρια πήγαινε “σουπερ μάρκετ” σε νοσοκομείο

Κατηγορείται για υπεξαίρεση τροφίμων και προϊόντων επί 15 χρόνια

Μέλι, φρυγανιές, σεντόνια, είδη καθαρισμού και χαρτικά, φέρεται να έπαιρνε επί 15χρονια από δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία υπάλληλος καθαρισμού, 41 ετών.

Η δραστηριότητα της κατηγορούμενης, ήρθε στα χέρια της αστυνομίας μετά από καταγγελία. Έπειτα από εμπεριστατομένη έρευνα των Αρχών σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της 41 χρονης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη οικειοποιούνταν, αυτά τα 15 χρόνια όπου εργαζόταν στο νοσοκομείο, διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του.

Η δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.