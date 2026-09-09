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Καθαρίστρια πήγαινε “σουπερ μάρκετ” σε νοσοκομείο

Κατηγορείται για υπεξαίρεση τροφίμων και προϊόντων επί 15 χρόνια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/09/2026 10:40
Καθαρίστρια πήγαινε “σουπερ μάρκετ” σε νοσοκομείο
INTIME

Μέλι, φρυγανιές, σεντόνια, είδη καθαρισμού και χαρτικά, φέρεται να έπαιρνε επί 15χρονια από δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία υπάλληλος καθαρισμού, 41 ετών.

Η δραστηριότητα της κατηγορούμενης, ήρθε στα χέρια της αστυνομίας μετά από καταγγελία. Έπειτα από εμπεριστατομένη έρευνα των Αρχών σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της 41 χρονης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη οικειοποιούνταν, αυτά τα 15 χρόνια όπου εργαζόταν στο νοσοκομείο, διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του.

Η δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.

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