Συνελήφθη 28χρονος- Οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα

Του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα και την πινακίδα κυκλοφορίας

Εντοπίστηκε και συνελήφθη, ένας 28χρονος στην Καλαμαριά, να οδηγεί επικίνδυνα τη μοτοσυκλέτα του, μόλις μια ημέρα, μετά την αφαίρεση της άδειας οδήγησης και της πινακίδας κυκλοφορίας, από την Τροχαία, για παράβαση του ΚΟΚ.

Ο οδηγός, εντοπίστηκε χθες (8/9/2026), στην Καλαμαριά, να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων με το δίκυκλο του, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία.

Ο 28χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.