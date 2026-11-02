Θεσσαλονίκη: Εισέβαλαν σε σπίτι 19χρονης-Την απείλησαν με όπλο

Δύο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμα 19χρονης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την απείλησαν με όπλο και άρπαξαν κοσμήματα, μετρητά και ρούχα.

Σύμφωνα με τις Αρχές η ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν η νεαρή κοπέλα βρισκόταν στο σπίτι μαζί με φίλη της. Οι δράστες με την απειλή όπλου αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 1.300 ευρώ, 800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και ρούχα.

Έπειτα από έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου ταυτοποιήθηκε ένας 28χρονος ως ένας από τους δύο δράστες. Ο συνεργός του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, κατά συναυτουργία, και παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.