Ιωάννινα: 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε μέσα σε γήπεδο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο γήπεδο «Στάθης Τσανακτσής» στα Ιωάννινα, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στο Κεφαλόβρυσο και τον Σταυραετό Συρράκου.

Ποδοσφαιριστής ηλικίας 25 ετών κατέρρευσε αιφνιδίως στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε άμεση ιατρική παρέμβαση.

Ο γιατρός της αναμέτρησης έσπευσε στον νεαρό αθλητή και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αρχικά ο 25χρονος φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις του, όμως λίγο αργότερα έχασε εκ νέου τις αισθήσεις του.

Η επέμβαση στον αγωνιστικό χώρο

Η δεύτερη απώλεια αισθήσεων κατέστησε αναγκαία την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ΚΑΡΠΑ. Στην προσπάθεια ανάνηψης συμμετείχαν ο γιατρός του αγώνα και η βοηθός διαιτητή, η οποία είναι ειδικευόμενη γιατρός.

Στο γήπεδο κλήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ. Κινητή μονάδα έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον 25χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, νοσηλεύεται σε καλή και σταθερή κατάσταση.