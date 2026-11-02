Ρόδος: Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κρέμεται στο χείλος του δρόμου

Συγκλονιστικές εικόνες στην Ρόδο από την επέλαση της κακοκαιρίας.

Δύσκολες ώρες για το νησί της Ρόδου το οποίο πλήγεται από την δυνατή βροχόπτωση. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμυρισμένα σπίτια και λασπόνερα. Το 112 ηχεί από χτες το βράδυ για όλο το νησί, προειδοποιώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Οι εικόνες που έρχονται από το νησί είναι αποκαλυπτικές. Στον Αρχάγγελο, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, που παίρνουν τα πάντυα στο πέρασμά τους και κρέμεται στο χείλους του δρόμου, έτοιμο να πέσει.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK Weather News Greece.