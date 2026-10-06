Θεσσαλονίκη: Απόδραση από το… περιπολικό

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 21χρονος, με καταγωγή από την Αλγερία, ο οποίος “απέδρασε” από περιπολικό, κατά την μεταγωγή του από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης στα κρατητήρια.

“Το έσκασε” από το περιπολικό

Συγκεκριμένα, ο άνδρας πριν τέσσερις ημέρες, βρισκόταν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και αντιμετώπιζε κατηγορίες για κλοπή, βία ανηλίκων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Όταν ήρθε η ώρα της μεταγωγής του και μπήκε στο περιπολικό, ο 21χρονος άνοιξε την πόρτα και ξέφυγε.

Αμέσως ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του. Συνελήφθη χτες στο Κιλκίς, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και σε έναν 22χρονο, ο οποίος φέρεται να του παρείχε στέγη όσο αναζητούνταν από τις αρχές.

Τι ισχυρίστηκαν οι δύο άνδρες στις αρχές

Κατά την απολογία του ο 21χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ενώ αντίθετα ο 22χρονος δήλωσε ότι δεν έκρυψε τον 21χρονο και πως δεν τον γνωρίζει.

Και οι δύο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελλές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο τους έκρινε ένοχους. Ο 21χρονος καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για απόδραση κρατουμένου και βία κατά υπαλλήλων. Ο 22χρονος αντιμετώπισε την κατηγορία υπόθαλψης εγκληματία και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση.