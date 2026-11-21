Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον περιφερειακό Υμηττού όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα διόδια.

Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο κινούνταν στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όταν στο ύψος της Αττικής οδού, εξετράπη και προσέκρουσε σφοδρά στα διόδια.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ο οδηγός, ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του. Παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η τροχαία βρίσκεται στο σημείο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνηστες.