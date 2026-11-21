Γιορτή σήμερα 22 Νοεμβρίου – Εορτολόγιο
Σήμερα 22 Νοεμβρίου γιορτάζουν:
Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος
Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα
Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *
Γιακουμής *
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα
Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία
Στις 22 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Βαλεριανού, Κικιλίας (Σεσίλιας) και Τιβουρτίου, του Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, καθώς και του σύγχρονου λαοφιλούς Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.
Με πληροφορίες από Saint
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