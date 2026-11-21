Σήμερα 22 Νοεμβρίου γιορτάζουν:

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *

Γιακουμής *

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία

Στις 22 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Βαλεριανού, Κικιλίας (Σεσίλιας) και Τιβουρτίου, του Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, καθώς και του σύγχρονου λαοφιλούς Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.

Με πληροφορίες από Saint