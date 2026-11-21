Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε θαλαμηγό. Το σκάφος βρισκόταν στην μαρίνα Σάνη στη Χαλκιδική όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έγινε έκρηξη.

Ο κυβερνήτης του σκάφους που βρισκόταν μέσα τραυματίστηκε. Το σκάφος υπέστη ζημιές.

Ο Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, επισημαίνει την τη σημασία της ασφάλειας στα σκάφη, της πρόληψης και της προστασίας των ανθρώπων που εργάζονται στη θάλασσα.