Χαλκιδική: Εικόνες από την θαλαμηγό στην οποία έγινε έκρηξη
Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε θαλαμηγό. Το σκάφος βρισκόταν στην μαρίνα Σάνη στη Χαλκιδική όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έγινε έκρηξη.
Ο κυβερνήτης του σκάφους που βρισκόταν μέσα τραυματίστηκε. Το σκάφος υπέστη ζημιές.
Ο Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, επισημαίνει την τη σημασία της ασφάλειας στα σκάφη, της πρόληψης και της προστασίας των ανθρώπων που εργάζονται στη θάλασσα.
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