Η Παναγία Χοζοβιώτισα στέκει κατάλευκη και αγέρωχη στην άκρη ενός βράχου στο νησί της Αμοργού. Σήμερα, 21 Νοεμβρίου η Αμοργός γιορτάζει.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το μοναστήρι πλημμύρισε από πιστούς που προσήλθαν να γιορτάσουν την χάρη της. Οι προσκυνητές ανεβαίνουν 300 σκαλοπάτια για να φτάσουν στην μονή και να προσκηνύσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

INTIME

“Το μοναστήρι του ενός τοίχου”

Η μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισας λέγεται και αλλιώς, το μοναστήρι του ενός τοίχου. Και αυτό γιατί έχει μήκος40 μέτρα ενώ το πλάτος της είναι μόλις 5 μέτρα. Φτάνοντας κανέις στο μοναστήρι αντικρύζει το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK DIMITRIS THOLARIA

Η ιστορία ξεκινά από την Εικονομαχία

Λέγεται πως κατά την περίοδο της Εικονομαχίας μία γυναίκα έριξε την εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισας στην θάλασσα στην Ασία προκειμένου να την γλιτώσει. Η εικόνα έφτασε στην Αγία Άννα και οι νησιώτες μόλις την βρήκαν αποφάσισαν να φτιάξουν μια εκκλησία εκεί. Όσο κι αν προσπάθησαν όμως δεν τα κατάφεραν. Την ημέρα έχτιζαν, το βράδυ γκρεμίζονταν. Όλοι απογοητεύτηκαν και τότε ο πρωτεργάτης ζήτησε από την Παναγία να του υποδείξει Εκείνη έναν τόπο όπου ήθελε να χτιστεί το Μοναστήρι. Την επόμενη ημέρα πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο, πολύ ψηλά ήταν καρφωμένη η σμίλα με το ζεμπίλι και όλα τα εργαλεία του πρωτομάστορα δείγμα πως εκεί ήθελε να ανεγερθεί ο Ναός. Το καρφί του πρωτομάστορα έμεινε καρφωμένο στο βράχο μέχρι το 1956 χρονιά κατά την οποία άρχισε η απαλλοτρίωση των κτιρίων του Μοναστηριού. Τότε έπεσε στην αυλή του Μοναστηριού και οι πιστοί θεώρησαν πως το γεγονός αυτό είναι σημάδι αντίδρασης της Παναγίας στην απαλλοτρίωση. Η σμίλα βρίσκεται σήμερα σε προθήκη στην Εκκλησία της Μονής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK DIMITRIS THOLARIA

Η μονή ανακαινίστηκε επί Αλεξίου Α’ Κομνηνού ανακαινίστηκε. Κατά τη διάρκεια τη Ενετοκρατίας σημειώθηκαν σε αυτή αρκετές αλλαγές εμφανείς έως και σήμερα. Ήταν ανέκαθεν πλούσια με αγροτεμάχια που βρίσκονταν στα γύρω νησιά, Σάμο, Ικαρία, Ίο, Νάξο, Σαντορίνη. Ο πλούτος της άλλωστε ήταν και αυτός που της εξασφάλισε την ανεξαρτησία της κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

Πηγή: Amorgos island, Facebook Dimitris Tholaria