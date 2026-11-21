Ο Ιβάν Ζαμπρόφσκι είναι ο πρώτος αθλητής που ολοκλήρωσε τη μεγάλη διαδρομή του Αυθεντικού Φειδιππίδειου Δρόμου. Ο Alpha παρουσιάζει το βίντεο από τον τερματισμό του, στο Γκάζι, έπειτα από έναν αγώνα που δοκιμάζει τα όρια ακόμη και των πιο έμπειρων δρομέων.

Στην εκκίνηση πήραν μέρος 111 αθλητές. Αυτή την ώρα, 49 συνεχίζουν την προσπάθειά τους, καλύπτοντας τη διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα, συνολικά περίπου 490 χιλιομέτρων. Είναι μια υπεραπόσταση που απαιτεί αντοχή και επιμονή, καθώς οι συμμετέχοντες βρίσκονται στον δρόμο για πολλές ώρες, μέρα και νύχτα.

Η φετινή διοργάνωση είχε σχεδιαστεί να συνεχιστεί από την Κηφισιά προς τον Μαραθώνα. Η διαδρομή αυτή, ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς ο Δήμος Διονύσου δεν συμμετέχει τελικά στη διοργάνωση. Έτσι, ο επίσημος τερματισμός θα γίνει στα σύνορα Δροσιάς και Διονύσου, στη λεωφόρο Κηφισίας.

Μετά τον Ζαμπρόφσκι, αναμένεται να φτάσει ο πρώτος Έλληνας δρομέας, Κωνσταντίνος Καβάδας, με την άφιξή του να υπολογίζεται για αύριο το μεσημέρι.