Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επιβλήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στην οδό Ξάνθου, στο Κολωνάκι, έπειτα από έντονη οσμή αερίου που έγινε αντιληπτή σε κατάστημα της περιοχής.

Η παρέμβαση των Αρχών αφορά το τμήμα της οδού Ξάνθου που ξεκινά από το ύψος της οδού Σπευσίππου.

Οι Αρχές προχώρησαν στον περιορισμό της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού που αναφέρθηκε σε κατάστημα στο Κολωνάκι.

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την αιτία της έντονης οσμής αερίου ή για τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.