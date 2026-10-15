Θεσσαλονίκη: 9 νυχτερίδες βρέθηκαν σε κάδο απορριμάτων

Εννέα νυχτερίδες εντοπίστηκαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στον Σοχό Θεσσαλονίκης, καλυμμένες με αφρό πολυουρεθάνης.

Τις βρήκε χθες κάτοικος της περιοχής, όταν πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, και τις μετέφερε για περίθαλψη στο Αδειοδοτημένο Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Πανίδας, «Δράση για την Άγρια Ζωή/ Action for wildlife».

Η κατάσταση των ζώων ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς αρκετά είχαν εγκλωβιστεί στο υλικό και έφεραν τραύματα και κατάγματα. Το ΚΕΠΕΑΠ επιχείρησε αρχικά να σταθεροποιήσει τις νυχτερίδες, χωρίς όμως η προσπάθεια να έχει θετική έκβαση για όλες.

Η περίθαλψη των νυχτερίδων στον Σοχό

Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook το Αδειοδοτημένο Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Πανίδας. Όπως αναφέρει, ορισμένες από τις νυχτερίδες ήταν εξ ολοκλήρου καλυμμένες από τον αφρό, ενώ άλλες είχαν μικρότερη έκθεση στο υλικό.

Τι αναφέρει η «Δράση για την Άγρια Ζωή»

Το ΚΕΠΕΑΠ εκτιμά ότι οι νυχτερίδες ενδέχεται να βρέθηκαν στον αφρό κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στο κτίριο όπου φώλιαζαν. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν η έκθεσή τους στο υλικό έγινε εσκεμμένα ή από ατύχημα.

Η εύρεσή τους σε κάδο απορριμμάτων αποτελεί, κατά την εκτίμηση του Κέντρου, ένδειξη κακόβουλης ενέργειας απέναντι σε προστατευόμενο είδος.

Πηγή Φωτογραφίας: Δράση για την Άγρια Ζωή/ Action for wildlife