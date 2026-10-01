Θεσσαλονίκη: 52χρονος σκοτώθηκε σε εργοτάξιο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος εργαζόμενος σε εργοτάξιο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν καταπλακώθηκε από σωλήνα βάρους περίπου ενός τόνου. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, περίπου στις 2, την ώρα που ο άνδρας φόρτωνε σωλήνες.

Τον καταπλάκωσε σωλήνας ενός τόνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος εργαζόταν ως χειριστής κλαρκ σε εργοτάξιο στην περιοχή του Ευόσμου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα που φόρτωνε σωλήνες, ένας από αυτούς μετακινήθηκε και έπεσε πάνω του. Ο σωλήνας είχε βάρος περίπου ενός τόνου.

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε θανάσιμα από την καταπλάκωση.

Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.