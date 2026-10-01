Νίκη Κεραμέως: 5.000 νέες θέσεις για άνεργες γυναίκες

Η υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε την ενίσχυση του προγράμματος απασχόλησης, ενώ αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για νησιά, ορεινές περιοχές, άτομα με αναπηρία και οφειλές στον ΕΦΚΑ.

Την προσθήκη 5.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η επέκταση αφορά το πρόγραμμα που είχε αρχικά προβλέψει 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, με ιδιαίτερη στόχευση στις μητέρες ανήλικων παιδιών.

Η Υπουργός απέδωσε την αύξηση των θέσεων στη ζήτηση που καταγράφηκε για το συγκεκριμένο μέτρο. «στο πρόγραμμα για την γυναικεία απασχόληση, ενώ αρχικά είχαν ανακοινωθεί 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε, προσθέτουμε και άλλες 5.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης».

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες και προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρεις μήνες. Επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν άνεργες γυναίκες μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ για μητέρες παιδιών έως 15 ετών το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 80%.

Η επιδότηση για μητέρες με παιδιά έως 15 ετών

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι, παρότι η ανεργία των γυναικών έχει ήδη υποχωρήσει, εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο όπου απαιτούνται παρεμβάσεις. Παρουσιάζοντας τη λογική του προγράμματος, ανέφερε: «Πάμε και βλέπουμε που έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Ας πούμε στις γυναίκες. Στις γυναίκες η ανεργία έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ, αλλά έχουμε περιθώριο βελτίωσης; Έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Άρα τι πάμε και κάνουμε; Βγάζουμε πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης, ειδικά για γυναίκες. Αν μία επιχείρηση προσλάβει γυναίκα άνεργη, μπορεί να επιδοτηθεί με έως 70% του μισθού και των εισφορών. Εάν αυτή η άνεργη γυναίκα είναι μητέρα παιδιού έως 15 ετών, τότε η επιδότηση μπορεί να ανέβει στο 80%. Γιατί; Γιατί θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, σε όλες εκείνες τις γυναίκες που μας ακούν, που έχουνε μείνει σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους και που θέλουν να κάνουν το βήμα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ότι εμείς είμαστε εκεί να τις στηρίξουμε».

Η παρέμβαση απευθύνεται στις επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις για άνεργες γυναίκες και επιδιώκει να διευκολύνει την επανένταξη στην εργασία όσων είχαν απομακρυνθεί από την αγορά για τη φροντίδα των παιδιών τους.

ΔΥΠΑ: Επιδότηση 90% για απομακρυσμένες περιοχές

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου η αναζήτηση εργασίας εμφανίζει μεγαλύτερες δυσκολίες. Το μέτρο προβλέπει επιδότηση 90% του μισθού και των εισφορών επί έναν χρόνο για προσλήψεις κατοίκων συγκεκριμένων απομονωμένων περιοχών σε θέσεις εξ αποστάσεως εργασίας.

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί βλέπουμε την ανεργία πως μειώνεται και βλέπουμε που έχουμε περιθώριο να τονώσουμε την απασχόληση και η αλήθεια είναι ότι στην Περιφέρεια σε ορισμένες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, ψηλά στα βουνά, σε χωριά στα βουνά, σε απομακρυσμένα νησιά και ούτω καθ’ εξής, εκεί που είναι δύσκολο να βρεις δουλειά ερχόμαστε και τι λέμε; Εάν μία επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ απομονωμένες και απομακρυσμένες, για εξ’ αποστάσεως εργασία επιδότηση στο 90% του μισθού και των εισφορών για ένα χρόνο. Γιατί για ένα χρόνο; Για να δώσουμε μία ώθηση και εν συνεχεία προφανώς εάν αποδείξει την αξία του αυτός ο εργαζόμενος, θα τον κρατήσει».

Προγράμματα για 55+ και άτομα με αναπηρία

Στη συνέντευξή της, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στα προγράμματα απασχόλησης στους δήμους για πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, καθώς και για άτομα με αναπηρία. Για το πρόγραμμα 55+, ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου 40.000 ωφελούμενοι, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκαν επιπλέον 8.500 θέσεις.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι διευρύνεται το πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία, αφού οι αρχικές 1.000 θέσεις έχουν αυξηθεί σε 4.000. «έχουμε το πρόγραμμα 55+ για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ εδώ πέρα, έχουμε περίπου 40.000 ωφελούμενους του

προγράμματος 55plus. Βγήκε και τώρα πρόσφατα ένα καινούργιο για άλλες 8.500 θέσεις. βγαίνει επίσης ένα άλλο για συμπολίτες μας με αναπηρία. Συμπολίτες με αναπηρία οι οποίοι αντικειμενικά έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας. Όταν πρωτοβγαίνουν αυτά τα προγράμματα, δεν είχαν μεγάλη απήχηση, υπήρχε μια, κακώς υπήρχε, δυσπιστία σε σχέση με το κατά πόσο θα μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν αυτούς τους συμπολίτες μας. Και πλέον αυτό έχει αντιστραφεί πλήρως. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο γρήγορα εξαφανίζονται οι θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία τόσο που ενώ ξεκίνησα με 1000 θέσεις αρχικά έχουμε πάει στις 4000 θέσεις».

Τα στοιχεία ανεργίας και οι νέοι

Η υπουργός Εργασίας επικαλέστηκε τα νεότερα δεδομένα για την ανεργία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη επίδοσή της διαχρονικά. Όπως είπε, το ποσοστό έχει υποχωρήσει από 17,9% το 2019 στο 7,4%.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία των νέων, η οποία από 21% τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους μειώθηκε σε 15% τον φετινό Αύγουστο. «Απέχουμε μόλις 0,1 από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ, που είναι 7,3. Στους νέους έχω να σας πω όμως ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε εχθές η ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία των νέων από πέρυσι τον Αύγουστο που ήταν στο 21% φέτος τον Αύγουστο έπεσε στο 15%. Αυτό όμως είναι μόνο ένας δείκτης, εμένα με νοιάζει ότι πίσω από τον δείκτη είναι οι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι είναι 600 χιλιάδες περίπου άνθρωποι οι οποίοι δε δούλευαν και τώρα δουλεύουν. Προφανώς ενώ έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, εμείς προσπαθούμε να τη μειώσουμε κι άλλο, προσπαθούμε να βρούμε κι άλλες δουλειές στον κόσμο, αυτό θέλουμε».

120 δόσεις για χρέη στον ΕΦΚΑ έως το τέλος του 2024

Η Νίκη Κεραμέως τοποθετήθηκε και για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, με βασικό σημείο την επέκταση της ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε έως 120 δόσεις. Η ρύθμιση, που έως τώρα αφορούσε ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι το τέλος του 2023, επεκτείνεται για οφειλές έως το τέλος του 2024.

«δεν υπάρχει μαγικό ραβδί εδώ ούτε μαγική λύση σαφέστατα, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζητούσε πάρα πολύ η κοινωνία συνολικά, το ζητούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ζητούσαν πάρα πολλοί που έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ. Και ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό ότι πάμε από τις 72 στις 120 και μάλιστα επεκτείνεται και το πεδίο. Ενώ μέχρι πρότινος η ρύθμιση αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023 αυτό επεκτείνεται κατά ένα χρόνο. Άρα πάμε έως το τέλος του 2024.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ο δημοσιονομικός χώρος

Απαντώντας σε ερώτηση για τον δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει την εφαρμογή μέτρων στήριξης, η υπουργός συνέδεσε τις νέες παρεμβάσεις με την πορεία των εσόδων και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των συνταξιούχων που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο ξεκίνησε από τα 250 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια, αυξήθηκε στα 300 ευρώ και στη συνέχεια στα 400 ευρώ, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Η ίδια συνέδεσε επίσης με τα έσοδα από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας την κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας που είχε προβλεφθεί με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου.

«Κάθε φορά εξαρτάται από το τι δημοσιονομικό χώρο έχουμε πετύχει. Και όσο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο πετυχαίνουμε μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε ρυθμίσεις που ανακουφίζουν, στηρίζουν την κοινωνία ακόμα περισσότερο. Όταν πρωτοανακοινώσαμε την ενίσχυση των συνταξιούχων κάθε Νοέμβριο, αν θυμάστε, ήταν για 250 ευρώ. Και ήταν με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Προχωρώντας η οικονομία πήγε καλύτερα, τα POS λειτούργησαν περισσότερο, ακόμα περισσότερο, έφεραν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έφερε πάρα πολύ δημοσιονομικό χώρο. Αυτό μας επέτρεψε να πάμε στα 300 ευρώ. Και μετά στα 400 και πλέον η περίμετρος και το πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης του Νοεμβρίου έχει πάει στα 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό πώς έγινε; Ή, παράδειγμα, πώς πήγαμε από το 1 δις στη ΔΕΘ στα 2 δις; Πήγαμε γιατί εφαρμόζουμε πολιτικές που έχουν αποτέλεσμα. Πάρτε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας μόνο πέρσι δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με πρόπερσι. Και είμαστε, μάλιστα, προ των πυλών μίας νέας επέκτασης».