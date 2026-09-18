Θεσσαλονίκη: 4χρονη βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη της

Συνελήφθη η μητέρα της

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όταν ένα κοριτσάκι 4 χρονών εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της.

Συγκεκριμένα την μικρή εντόπισαν περαστικοί, να περπατά μόνη της στην οδό Ρωξάνης, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση. Η 29χρονη μητέρα του μικρού κοριτσιού εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.