Θεσσαλονίκη: 4χρονη βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη της
Συνελήφθη η μητέρα της
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όταν ένα κοριτσάκι 4 χρονών εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της.
Συγκεκριμένα την μικρή εντόπισαν περαστικοί, να περπατά μόνη της στην οδό Ρωξάνης, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση. Η 29χρονη μητέρα του μικρού κοριτσιού εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
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