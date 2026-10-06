Θεσσαλονίκη: 2 συγκεντρώσεις σήμερα για την επίσκεψη Ρούμπιο
Δύο συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Και οι δύο είναι προγραμματισμένες για τις 19:00, σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
Η συγκέντρωση στην Καμάρα
Στις 19:00, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της Παλαιστινιακής Κοινότητας θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα.
Στο άγαλμα Βενιζέλου η δεύτερη συγκέντρωση
Την ίδια ώρα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου.
Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν μέλη του ΠΑΜΕ, εργατικών σωματείων και άλλων φορέων.
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