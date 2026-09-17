Θεσσαλονίκη: 12χρονη δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά

Επίθεση από αγέλη τεσσάρων έως πέντε σκύλων δέχθηκε μια 12χρονη χθες το βράδυ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.

Το άτυχο παιδί τραυματίστηκε στα χέρια και στα πόδια και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά.

Έπειτα από το περιστατικό η οικογένειά του προχώρησε σε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου, ζητώντας την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου.

Η επίθεση της αγέλης στον Δρυμό

Το βράδυ της Τετάρτης, το ανήλικο κορίτσι επέστρεφε πεζή από σπίτι φιλικού προσώπου. Η επίθεση φέρεται να εκδηλώθηκε σε σημείο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στον Δρυμό, το οποίο περιγράφεται ως ανεπαρκώς φωτισμένο.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας της 12χρονης, ένα από τα σκυλιά άρχισε να γαβγίζει προς το παιδί. Η ανήλικη «φοβήθηκε και τσίριζε», πριν δεχθεί επίθεση από τα υπόλοιπα αδέσποτα.

Μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου

Η οικογένεια κινήθηκε νομικά ήδη από το βράδυ της επίθεσης και κατέθεσε μήνυση.