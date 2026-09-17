Η συγκινητική αφιέρωση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία που έδωσαν στην Πάφο, το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Οι δύο καλλιτέχνες θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, επιλέγοντας να τραγουδήσουν μαζί με το κοινό ένα κομμάτι που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο.

Η «Σωτηρία της ψυχής» ακούστηκε στη συναυλία, με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου να την αφιερώνουν στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Λίγο πριν από την ερμηνεία του τραγουδιού, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αναφέρθηκε στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το συγκεκριμένο κομμάτι, αποκαλύπτοντας πως ήταν ένα τραγούδι που τον είχε αγγίξει ιδιαίτερα.

Όπως ανέφερε η ερμηνεύτρια, ο Γιώργος Μαζωνάκης τής είχε τραγουδήσει αρκετές φορές τη «Σωτηρία της ψυχής», γεγονός που έκανε την αφιέρωση ακόμη πιο φορτισμένη και συγκινητική.

Η στιγμή, με το κοινό να συμμετέχει στην ερμηνεία, αποτέλεσε μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς.