Η Μεσόγειος γίνεται πιο αλμυρή και θερμαίνεται γρηγορότερα ακόμα και σε βάθη χιλιάδων μέτρων τονίζουν οι επιστήνομες κρούοντας για ακόμη μια φορά το καμπανάκι.

Η άνοδος της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας είναι μία από τις επιπτώσεις της αλλαγής η οποία παρατηρείται εδώ και χρόνια. Η Ευρώπη παραμένει το πρώτο μεγάλο «θύμα» με την Μεσόγειο πλέον να καταγράφει ταχύτερο ρυθμό στην αύξηση της θερμοκρασίας αλλά και περισσότερο αλάτι από αυτό που είχε κάποτε.Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικών «Geophysical Research Letters» επισημαίνοντας ότι η επιτάχυνση αυτή είναι μεγαλύτερη στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και εντονότερη στην Αδριατική.

΄΄Θερμή΄΄ Μεσόγειος

Τα τελευταία χρόνια, τα ανώτερα 100 μέτρα της Μεσογείου είναι περίπου 2 βαθμούς Κελσίου θερμότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1950-1999. Προηγούμενες μελέτες είχαν εντοπίσει ενδείξεις ότι η θέρμανση στην επιφάνεια επιταχύνεται, όμως δεν είχε μετρηθεί αν η αλλαγή αυτή επιταχύνεται και κάτω από την επιφάνεια και αν αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Ruder Boskovic της Κροατίας είχαν καταγράψει πρόσφατα πρωτοφανή αύξηση της θερμοκρασίας και αύξηση της αλατότητας στα βαθιά νερά της νότιας Αδριατικής, καθώς και ενδείξεις αλλαγών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο: περιοχές με ασυνήθιστα αλμυρά επιφανειακά νερά σε όλη τη Μεσόγειο, τα οποία ιστορικά παρατηρούνταν μόνο στο ανατολικότερο τμήμα της.

Για να διερευνήσουν περαιτέρω τις ενδείξεις αυτές, οι ίδιοι ερευνητές συγκέντρωσαν μετρήσεις θερμοκρασίας και αλατότητας από ερευνητικές αποστολές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, για την περίοδο από το 1950 έως το 2025.

Η Αδριατική έχει θερμανθεί 6 φορές πιο γρήγορα

Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι από το 2000 και έπειτα, τα βαθιά νερά της νότιας Αδριατικής έχουν θερμανθεί περίπου 6 φορές ταχύτερα από εκείνα μιας τυπικής μεσογειακής λεκάνης. Όσο η αύξηση της αλατότητας υπερισχύει της επίδρασης της θέρμανσης, το νερό εξακολουθεί να βυθίζεται, μεταφέροντας πλέον αυτή τη θερμότητα στα βάθη της Μεσογείου.Οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που έχει προκαλέσει η ανθρωπότητα και πάνω από το 90% της υπερβολικής θερμότητας που παγιδεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούν το κλίμα της Γης ηπιότερο από ό,τι θα ήταν διαφορετικά.