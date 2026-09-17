Νάξος: 16χρονη έπεσε από ταράτσα- Νοσηλεύεται στην ΜΕΘ

Συναγερμός σήμανε χθες αργά το βράδυ σε χωριό της Νάξου, όταν μία 16χρονη έπεσε από ταράτσα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 16χρονη επέστρεψε στο σπίτι της αργά το βράδυ και λίγο αργότερα, σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Οι ιατροί έκριναν την κατάστασή της σοβαρή και ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες για την αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αν και η κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, είναι σταθερή. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της υγείας της.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 16χρονη, βρέθηκε στο κενό, διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.