Σύρος: Καταμαράν “πήρε” νερά

Σώοι οι επιβαίνοντες

Για ένα σοβαρό περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, καθώς καταμαράν που έπλεε στα ανοικτά νοτιοανατολικά της Σύρου, “πήρε” νερά. Στο σκάφος, ελληνικής σημαίας, επέβαιναν συνολικά 10 άλλοδαποί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πλοία του Λιμενικού και ένα αλιευτικό καϊκι, τα οποία περισυνέλλεξαν τους επιβαίνοντες. Το ένα πλοίο του λιμενικού μετέφερε δύο από τους 10, στο λιμάνι της Σύρου, ενώ οι υπόλοιποι 8 με το καϊκι στο λιμάνι της Νάξου. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι είναι καλά στην υγεία τους.