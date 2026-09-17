Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε μέσα από την καρδιά του για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Ο Σάκης Ρουβάς έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία που έδωσε στην Κύπρο χθες το βράδυ.
Ο τραγουδιστής τον χαρακτήρισε μεγάλο φίλο, σπουδαίο καλλιτέχνη και υπέροχη προσωπικότητα. Κάτω από τη σκηνή μοιράστηκαν μαζί μεγάλες στιγμές .
Κλείνοντας την αναφορά του, τραγούδησε το “Ανήκω σ’ εμένα”.
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