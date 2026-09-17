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Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε μέσα από την καρδιά του για τον Γιώργο Μαζωνάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/09/2026 17:58
Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε μέσα από την καρδιά του για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Σάκης Ρουβάς- Γιώργος Μαζωνάκης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: NDP

Ο Σάκης Ρουβάς έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία που έδωσε στην Κύπρο χθες το βράδυ.

Ο τραγουδιστής τον χαρακτήρισε μεγάλο φίλο, σπουδαίο καλλιτέχνη και υπέροχη προσωπικότητα. Κάτω από τη σκηνή μοιράστηκαν μαζί μεγάλες στιγμές .

Κλείνοντας την αναφορά του, τραγούδησε το “Ανήκω σ’ εμένα”.

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