Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε μέσα από την καρδιά του για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Σάκης Ρουβάς έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία που έδωσε στην Κύπρο χθες το βράδυ.

Ο τραγουδιστής τον χαρακτήρισε μεγάλο φίλο, σπουδαίο καλλιτέχνη και υπέροχη προσωπικότητα. Κάτω από τη σκηνή μοιράστηκαν μαζί μεγάλες στιγμές .

Κλείνοντας την αναφορά του, τραγούδησε το “Ανήκω σ’ εμένα”.