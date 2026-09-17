Anti-drone συστήματα στις φυλακές έως το τέλος του 2026

Μία νέα προσθήκη έρχεται για την αύξηση της ασφάλειας των φυλακών.

Η εγκατάσταση νέων συστημάτων ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών, καθώς και συστήματα anti-drone για την αντιμετώπιση ρίψεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στους χώρους κράτησης.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και οριστικός ανάδοχος του έργου έχει αναδειχθεί η Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. «ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.».

Χρηματοδότηση 3,7 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια στις φυλακές

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης προς τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου.

Ο Αθανάσιος Πετραλιάς ενέκρινε ποσό 3.703.260 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση των Συστημάτων Ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Η προμήθεια εντάσσεται στον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των φυλακών και την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου. Όπως επισημαίνεται, για πρώτη φορά διατίθενται τόσο υψηλά κονδύλια για την αγορά συστημάτων ασφαλείας στα καταστήματα κράτησης.

Πύλες, X-RAY και φορητοί ανιχνευτές στα σωφρονιστικά καταστήματα

Ο νέος εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στις φυλακές περιλαμβάνει 48 Μαγνητικές Πύλες, 19 συσκευές X-RAY 60 x 40 DUAL VIEW, 17 συσκευές X-RAY 100 x 100 SINGLE VIEW και 87 συσκευές Μαγνητικών Πυλών – Φορητών Ανιχνευτών.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι ο εξοπλισμός προορίζεται να περιορίσει την εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στα καταστήματα κράτησης, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Anti-drone συστήματα από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παράλληλα με την εγκατάσταση των πυλών και των συσκευών ελέγχου, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα προμηθευτεί μεγάλο αριθμό συστημάτων anti-drone από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν περιστατικά κατά τα οποία μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν να ρίξουν απαγορευμένα αντικείμενα και ουσίες εντός των χώρων των Καταστημάτων Κράτησης.

Η χρηματοδότηση για 11 νέες φυλακές

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.