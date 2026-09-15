Θεσπρωτία: Στο μισό οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια

Σημαντική μείωση στις γεννήσεις καταγράφει η Θεσπρωτία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Από τις 465 γεννήσεις που καταγράφηκαν το 2009, ο αριθμός έπεσε στις 230 το 2024. Η μείωση ξεπερνά το 50%, με τη Θεσπρωτία να βρίσκεται ανάμεσα στις έξι Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας όπου καταγράφεται τόσο μεγάλη πτώση.

570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων

Ιδιαίτερα αρνητική είναι και η εικόνα στο φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού. Το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι, την ώρα που οι γεννήσεις περιορίστηκαν στις 230. Η διαφορά είναι μεγάλη. Για κάθε μία γέννηση αντιστοιχούν σχεδόν 2,5 θάνατοι. Τα στοιχεία δείχνουν έτσι το μέγεθος της δημογραφικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Θεσπρωτία.

Πιο έντονη η συρρίκνωση σε Σούλι και Φιλιάτες

Η πληθυσμιακή συρρίκνωση εμφανίζεται πιο έντονα στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών. Την ίδια ώρα, η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν το δημογραφικό πρόβλημα.

Η εικόνα αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και στο μέλλον των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτίας. Το δημογραφικό επηρεάζει ήδη τα σχολεία και την αγορά εργασίας, ενώ η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των θανάτων ενισχύουν την πληθυσμιακή συρρίκνωση.