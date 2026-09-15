Βανδαλισμοί στα σχολεία της Ναυπάκτου

Προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά βανδαλισμών σε σχολεία της Ναυπακτίας.

Δε γλίτωσαν ούτε οι θερμοπροσόψεις των σχολείων από τους αγνώστους που έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τα σχολικά κτίρια.

Οι διευθυντές των σχολείων ζητούν την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να τα προστατεύσουν.

Ακόμη και την τοποθέτηση καμερών όπου επιτρέπεται.

Πηγή: nafpaktianews.gr