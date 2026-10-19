Θεσπρωτία: Φλέγεται η Φανερωμένη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Φανερωμένη, Θεσπρωτίας, μόλις 10 λεπτά μετα τις 14.00. Το Πυροσβεστικό Σώμα να κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την έγκαιρη αντιμετώπισή της.

Συγκεκριμένα, την κατάσβεση της φωτιάς ανέλαβαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επιπλέον, κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη, ενώ ο δήμος Φιλιατών συμμετείχε με υδροφόρες.

Τη διερεύνηση των συνθηκών ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.