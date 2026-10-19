Μενίδι: Λεωφορείο έπεσε σε δέντρο στην Λεωφόρο Πάρνηθος

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγη ώρα, όταν λεωφορείο γεμάτο με επιβάτες εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο το οποίο μετέφερε υπαλλήλους του καζίνο κινούνταν στην λεωφόρο Πάρνηθος, όταν εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο.

INTIME

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος της οδού Νούση, στο ρεύμα προς το τελεφερίκ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό με το λεωφορείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του παραμένουν άγνωστες.