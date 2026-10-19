Πάτρα: Συνέλαβαν τέσσερις ανήλικους για ληστεία 15χρονου στην Αγυιά

Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν στην Πάτρα για την επίθεση και τη ληστεία σε βάρος 15χρονου, που σημειώθηκε το χθες το βράδυ στην περιοχή της Αγυιάς. Ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ οι δράστες του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο.

Ομάδα νεαρών φέρεται να επιτέθηκε στον 15χρονο. Ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει από το σημείο και ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία.

Ο 15χρονος κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι η επίθεση έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αιτία ή πρόκληση από την πλευρά του. Μετά τον τραυματισμό του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Η δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία

Οι τέσσερις ανήλικοι είχαν αρχικά προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ωστόσο, οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχημάτισε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονέων των τεσσάρων ανηλίκων.

Συνεχίζεται η προανάκριση για τους υπόλοιπους εμπλεκομένους

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ανήλικος και τουλάχιστον οκτώ ακόμη φερόμενοι συνεργοί του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκομένου στο περιστατικό της Αγυιάς, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες ασκήθηκε βία σε βάρος του 15χρονου και αφαιρέθηκε το κινητό του.