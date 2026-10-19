Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός μαθητή έξω από το σχολείο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε έξω από το 9ο γυμνάσιο Πειραιά. Το μεσημέρι της Παρασκευής, ένας 14χρονος μαθητής βρέθηκε με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος προσπάθησε να προστατεύσει έναν συμμαθητή του που δεχόταν παρενόχληση. Λίγο μετά το σχόλασμα, ο ανήλικος δέχτηκε μπουνιές και χτυπήματα στο κεφάλι από τον συνομήλικο δράστη με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και ο νεαρός μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με όσα κατεγγέλει η μητέρα του, ο ανήλικος υπέστη εκτεταμένο ράγισμα στο κεφάλι και στο μάτι.

Ο 14χρονος δράστης, αμέσως μετά το περιστατικό, το έβαλε στα πόδια. Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρα, παραδόθηκε με τη συνοδεία δικηγόρου και του πατέρα του, στις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, ενώ λίγο αργότερα οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες και στον πατέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.