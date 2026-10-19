Λαμία: Σοβαρό τροχαίο έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που έγινε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο στη Λαμία.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα μηχανάκι και ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Το δίκυκλο κινούνταν κατεβαίνοντας την οδό Αθηνών, όταν, υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. το οποίο οδηγούσε γυναίκα και είχε αντίθετη πορεία.

Η σφοδρή σύγκρουση στην οδό Αθηνών

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και ο οδηγός του δικύκλου έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα. Τραυματίστηκε επίσης η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο Αστυνομικό Μέγαρο έφτασαν άμεσα στο σημείο. Ρύθμισαν την κυκλοφορία και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Lamia Report.gr

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τα πληρώματά τους να παραλαμβάνουν τους δύο τραυματίες. Και οι δύο διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας διενεργεί προανάκριση για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Πηγή Βίντεο: Tiktok- Lamia Report.gr