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Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάρνηθα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 16:34
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάρνηθα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FACEBOOK-Δήμος Αχαρνών

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε όχημα τύπου τζιπ στις στροφές του δρόμου που οδηγεί στην Πάρνηθα.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης εμπόδισε τη εξάπλωση της φωτιάς πέρα από αυτό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με συνολικά εννέα πυροσβέστες. Παρόν ήταν επίσης κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών και αστυνομικές δυνάμεις.

Η κινητοποίηση στον δρόμο προς την Πάρνηθα

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν άμεσα στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, στις στροφές της οδικής διαδρομής προς την Πάρνηθα. Η επέμβασή τους περιόρισε το περιστατικό στο τζιπ, το οποίο υπέστη πλήρη καταστροφή.

Από το διαθέσιμο υλικό δεν προκύπτουν στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς.

 

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK- Δήμος Αχαρνών

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