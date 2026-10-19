Πύργος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό έξω από τις σχολές ΟΑΕΔ

Ένας άνδρας τραυματίστηκε, όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε στον παράδρομο της εθνικής οδού στον Πύργο, έξω από τις σχολές του ΟΑΕΔ.

Ο πεζός είχε μόλις κατέβει από λεωφορείο με κατεύθυνση προς τον Πύργο και επιχείρησε να περάσει τον δρόμο για να εισέλθει στις εγκαταστάσεις των σχολών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του.

Η παράσυρση στον παράδρομο της εθνικής οδού

Το λεωφορείο σταμάτησε έξω από τις σχολές του ΟΑΕΔ, προκειμένου να αποβιβαστεί ο νεαρός. Κατά την προσπάθειά του να διασχίσει τη βοηθητική οδό και να περάσει απέναντι, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που κινούνταν στον ίδιο δρόμο.

Πριν από την άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ, πρώτες βοήθειες στον τραυματία προσέφερε ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος περνούσε τυχαία από το σημείο.

Έρευνα της Τροχαίας Πύργου για το τροχαίο

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η παράσυρση του πεζού έξω από τις σχολές του ΟΑΕΔ διερευνά η Τροχαία Πύργου.