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Θεσπρωτία: Διεκόπη η κυκλοφορία στην Εθνική Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας λόγω καθίζησης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 15:20
Θεσπρωτία: Διεκόπη η κυκλοφορία στην Εθνική Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας λόγω καθίζησης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK WEATHER NEWS GREECE

Καθίζηση υπέστη το οδόστρωμα στην Εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Συγκεκριμένα το πρόβλημα εμφανίζεται από το 81+500 χλμ της Εθνικής οδού. 

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό, από το 80ο χιλιόμετρο έως το 91ο, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της καθίζησης.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Καρτερίου – Βασιλικού καθώς και της Εγνατίας Οδού. 

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