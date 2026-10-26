Θεσπρωτία: Διεκόπη η κυκλοφορία στην Εθνική Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας λόγω καθίζησης

Καθίζηση υπέστη το οδόστρωμα στην Εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Συγκεκριμένα το πρόβλημα εμφανίζεται από το 81+500 χλμ της Εθνικής οδού.

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό, από το 80ο χιλιόμετρο έως το 91ο, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της καθίζησης.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Καρτερίου – Βασιλικού καθώς και της Εγνατίας Οδού.