Άρτα: Παραβίασε τρία «κόκκινα» και δεν δέχτηκε αλκοτέστ

Καταδίωξη στους δρόμους της Άρτας σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας, όταν οδηγός αγνόησε σήμα της τροχαίας για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει. Η πορεία του σταμάτησε με τη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Άρτας πραγματοποιούσαν ελέγχους για τον εντοπισμό οδηγών που βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Όταν έκαναν σήμα στον συγκεκριμένο οδηγό να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να του περάσουν χειροπέδες.

Αρνήθηκε να φυσήξει στο αλκοτέστ

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο οδηγός αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Η άρνηση δεν τον απαλλάσσει από τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η άρνηση ελέγχου για τη διαπίστωση κατανάλωσης αλκοόλ αντιμετωπίζεται ως περίπτωση συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα άνω του 1,10 γραμμαρίου ανά λίτρο, με τη μέθοδο της αιμοληψίας.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.