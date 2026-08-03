“Θερμό” επεισόδιο σε ψιλικατζίδικο

Στα χέρια των αρχών δύο άνδρες οι οποίοι εισέβαλαν σε ψιλικατζίδικο και χτύπησαν υπάλληλο.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Οι δύο άνδρες, με καλυμένα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κατάστημα και χτύπησαν τον νεαρό υπάλληλο με σιδερόβεργες. Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Ο υπάλληλος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται.