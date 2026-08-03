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“Θερμό” επεισόδιο σε ψιλικατζίδικο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/08/2026 11:35
“Θερμό” επεισόδιο σε ψιλικατζίδικο
INTIME

Στα χέρια των αρχών δύο άνδρες οι οποίοι εισέβαλαν σε ψιλικατζίδικο και χτύπησαν υπάλληλο.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Οι δύο άνδρες, με καλυμένα τα χαρακτηριστικά τους,  μπήκαν στο κατάστημα και χτύπησαν τον νεαρό υπάλληλο με σιδερόβεργες. Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Ο υπάλληλος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται.

 

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